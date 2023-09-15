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  1. В Украине

Кабмин утвердил Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда

15:20, 15 сентября 2023
Утвердили Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года.
Кабмин утвердил Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда
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Кабинет Министров утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утверждена Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и операционный план мер по ее реализации на 2023-2025 годы», - написал Мельничук.

Министерство образования и науки сообщало рание о таких шагах для достижения гендерного равенства:

  • сбор и анализ статистических данных, распределенных по полу;
  •  обеспечение антидискриминационных стандартов и экспертизы образовательного контента, поддержка модельных образовательных программ с гендерно чувствительным компонентом, разработка пилотных алгоритмов предотвращения гендерно обусловленного, в частности сексуального насилия, реагирования на него; создание в учебных заведениях более безопасной среды для женщин и девушек;
  •  проведение в учебных заведениях тренингов, семинаров и курсов, поддержка отраслевых научных исследований, привлечение специалистов по гендерной проблематике к обмену опытом и создание сетей взаимодействия и сотрудничества для формирования среды, свободной от стереотипов и предубеждений в сфере гендерной профессиональной сегрегации;
  •  внедрение информационных кампаний по повышению осведомленности о проблемах сегрегации в образовании и профессии и путях их преодоления, создание площадок для широкого экспертного и общественного обсуждения проблем и их решения;

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