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  1. В Украине

Инцидент с патрульными в Днепре: судья избрал меру пресечения женщине, которая находилась в авто

15:22, 15 сентября 2023
Суд отправил женщину под ночной домашний арест.
Инцидент с патрульными в Днепре: судья избрал меру пресечения женщине, которая находилась в авто
Источник фото: Радио Свобода
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В Днепре состоялось судебное заседание, на котором избирали меру пресечения, женщине — участнице инцидента с патрульными 29 августа, во время которого застрелили мужчину. Женщина тогда находилась в машине.

Как сообщили в СМИ, судья частично удовлетворил просьбу прокуроров и избрал меру пресечения подозреваемой – домашний арест с 21:00 до 7:00 на 60 суток. Он продлится до 13 ноября 2023 года.

Напомним, в Днепре сообщили о подозрении 23-летней женщине, которая находилась в транспортном средстве во время инцидента с патрульными 29 августа.

Следователи вручили женщине сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.).

Также в полиции добавили, что в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа в отношении патрульных полицейских. По результатам возможна дополнительная квалификация.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.

Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.

Добавим, полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре.

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