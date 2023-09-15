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  1. В Украине

Действующему народному депутату Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене, фото

14:58, 15 сентября 2023
По местам жительства Шуфрича и его близкого окружения осуществляется 45 обысков.
Действующему народному депутату Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене, фото
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Действующему народному депутату Нестору Шуфричу по материалам СБУ сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

СБУ, ГБР и ОГП сообщили, что собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа.

Как свидетельствуют материалы расследования, пишут в СБУ, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

«Сивкович сбежал в москву в 2014 году и создал «кротоферму» для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Глава Службы безопасности Василий Малюк.

Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и россии единственная история и что украинцы и россияне – якобы «один народ». Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе», - рассказали в СБУ.

В настоящее время по местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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