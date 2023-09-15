Владимир Зеленский встретился с прокурором МУС Каримом Ханом, фото

Зеленський подчеркнул, что уже есть первый четкий результат – исторический ордер на арест путина, и будут и все остальные справедливые результаты.

Источник фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

«Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом – абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления.

Уже есть первый четкий результат – исторический ордер на арест путина. Будут и все остальные справедливые результаты», – сообщил Зеленский.

Источник фото: Владимир Зеленский

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