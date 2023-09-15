Володимир Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом, фото

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.
«Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини.
Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт путіна. Будуть і всі інші справедливі результати», - повідомив Зеленський.
Джерело фото: Володимир Зеленський
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