Володимир Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом, фото

Зеленський наголосив, що вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт путіна, і будуть і всі інші справедливі результати.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

«Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини.

Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт путіна. Будуть і всі інші справедливі результати», - повідомив Зеленський.

Джерело фото: Володимир Зеленський

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