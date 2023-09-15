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Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів

Відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів поки що відкладається.

У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

Уряд пропонує зупинити в 2024 році дію норм закону про судоустрій в частині зарплат у ДСАУ та центральному органі Служби судової охорони

Кабмін пропонує зупинити на рік дію норми закону про судоустрій.

Який прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть в 2024 році, – проект Бюджету

Стало відомо, які прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна зарплата закладаються в 2024 році.

Видатки на судову владу у 2024 році збільшать більш, ніж на 3 млрд грн порівняно з 2023 роком

У бюджеті на 2024 рік збільшать видатки також на Верховний Суд та на Вищу раду правосуддя.

  1. В Україні

Володимир Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом, фото

15:02, 15 вересня 2023
Зеленський наголосив, що вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт путіна, і будуть і всі інші справедливі результати.
Володимир Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом, фото
Джерело фото: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

«Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини.

Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт путіна. Будуть і всі інші справедливі результати», - повідомив Зеленський.

Джерело фото: Володимир Зеленський 

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