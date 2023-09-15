У проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців

В 2024 році оплата праці державних службовців буде здійснюватися за новими підходами, а ті, хто не забажають застосовувати нові правила – ризикують отримати менші зарплати.

Схвалений Кабміном проект Державного бюджету передбачає, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється за новими правилами, на основі класифікації посад. Тобто, бюджет пов’язаний з тими підходами, які закладені у законопроекті 8222.

Також проект доручає Кабміну забезпечити у 2024 році скорочення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.

Прикінцевими положеннями проекту встановлено, що норми Закону «Про державну службу» щодо умов та порядку оплати праці державних службовців застосовуються в частині, що не суперечить закону про Державний бюджет на 2024 рік.

Фактично проект пропонує держорганам якнайшвидше провести класифікацію посад. Для тих же держорганів, які її не проведуть, будуть більш жорсткі правила. Тобто, оплата праці чиновників буде залежати від того, чи здійснять там цю класифікацію.

«Умови оплати праці державних службовців, передбачені Законом про Держбюджет на 2024 рік, не застосовуються для державних службовців у державних органах, що не провели класифікацію посад державної служби. Оплата праці таких державних службовців здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, при цьому стимулюючі виплати можуть бути нараховані в граничному розмірі до 50% посадового окладу на місяць», сказано у п. 14 Прикінцевих положень проект Держбюджету на 2024 рік.

Що буде для тих, хто проведе класифікацію

П. 18 Прикінцевих положень передбачає, що у державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, визначені спеціальними законами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів державних службовців у 2024 році не застосовуються.

У 2024 році заробітна плата державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з:

Посадового окладу

Надбавки за ранг держслужбовця

Надбавки за вислугу років

Місячної або квартальної премії

Компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою

Грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки

Матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України.

Надбавка за вислугу років на державні службі встановлюється на рівні 2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу.

Грошова допомога, що виплачується державному службовцю при наданні щорічної основної відпустки, визначається у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу у місяці.

З метою встановлення розмірів посадових окладів у 2024 році державні органи в межах юрисдикції поділяються за типами:

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України:

Апарат Верховної Ради, секретаріат КМУ, постійно діючий допоміжний, допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом, Представництво Президента у АРК, міністерства, з якими обов’язковому погодженню підлягають проекти актів КМУ за результатами розгляду яких оформлюється висновок, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Омбудсмена, Нацради з питань телебачення, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Офісу Генпрокурора.

Інші міністерства, держоргани зі спеціальним статусом або діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо КМУ, до повноважень яких належить формування держполітики в одній чи кількох сферах, ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через керівника ЦОВВ, що забезпечує формування державної бюджетної політики, НКЦПФР, АРМА, Державна судова адміністрація, центральний орган управління Служби судової охорони

Інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апарати та секретаріати, тероргани ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через керівника ЦОВВ, що забезпечує формування державної бюджетної політики, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, тероргани ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через керівника ЦОВВ, що забезпечує формування державної бюджетної політики, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Фонд оплати праці в таких державних органах визначається на 2024 рік, виходячи з фактичної чисельності працівників відповідного державного органу станом на 1 липня 2023 року з коефіцієнтом 1,1, але не більше нормативно встановленої чисельності працівників.

При проведенні класифікації посад кількість посад державної служби, які за функціональним розподілом віднесено до сім’ї посад, що здійснює аналіз державної політики та нормотворчу діяльність, становить не більше 30% від загальної кількості прокласифікованих посад.

Нагадаємо, у проекті Держбюджету на 2024 рік Уряд також пропонує зупинити на 2024 рік дію ч. 5 ст. 150 Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині розмірів посадових окладів працівників Державної судової адміністрації України та центрального органу управління Служби судової охорони.

Відповідно до ч. 5 ст. 150 розмір посадового окладу працівника секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, центрального органу управління Служби судової охорони, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби, установлюється на рівні відповідного працівника апарату Верховного Суду, працівника територіального управління Державної судової адміністрації України, працівника територіального підрозділу Служби судової охорони - на рівні відповідного працівника апарату апеляційного суду.

Раніше «Судово-юридична газета» також писала про те, яке фінансування передбачене для судової системи, Верховного Суду та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Автор: Наталя Мамченко

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