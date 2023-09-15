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  1. В Україні

Зеленський привітав працівників і працівниць ДСНС напередодні їх свята і вручив нагороди: фото і відео

14:46, 15 вересня 2023
У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєздатність усього нашого суспільства, наших міст і сіл, — сказав Президент.
Зеленський привітав працівників і працівниць ДСНС напередодні їх свята і вручив нагороди: фото і відео
Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій із прийдешнім професійним святом і взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року». 

Він підкреслив, що рятувальники підтримують реальну життєздатність усього українського суспільства.

Співробітники ДСНС України відзначають своє професійне свято щороку 17 вересня.

«У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєздатність усього нашого суспільства, наших міст і сіл. Всюди, де потрібні ваші сміливість і сумлінність, українці впевнені у вас. Слава всім українським рятувальникам! І нехай швидше настане час нашої перемоги! Слава Україні!», - сказав Президент.

Президент вручив працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

У присутності Глави держави також відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року». Відзнака присуджена українцям, які виявили мужність і героїзм під час порятунку людських життів в умовах повномасштабного російського вторгнення.

 

Фото: Офіс Президента

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