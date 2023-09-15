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Зеленский поздравил работников и работниц ГСЧС накануне их праздника и вручил награды: фото и видео

14:46, 15 сентября 2023
У вас гораздо больше, чем просто работа. Вы поддерживаете реальную жизнеспособность всего нашего общества, наших городов и сел, – сказал Президент.
Зеленский поздравил работников и работниц ГСЧС накануне их праздника и вручил награды: фото и видео
Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский поздравил работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с будущим профессиональным праздником и принял участие в награждении лауреатов Всеукраинской акции «Герой – спасатель года».

Он подчеркнул, что спасатели поддерживают реальную жизнеспособность всего украинского общества.

Сотрудники ГСЧС Украины отмечают свой профессиональный праздник каждый год 17 сентября.

«У вас гораздо больше, чем просто работа. Вы поддерживаете реальную жизнеспособность всего общества, наших городов и сел. Везде, где нужны ваши смелость и добросовестность, украинцы уверены в вас. Слава всем украинским спасателям! И пусть скорее придет время нашей победы! Слава Украине!», - сказал Президент.

Президент вручил работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ордена «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.

В присутствии Главы государства также состоялось награждение лауреатов Всеукраинской акции Герой – спасатель года. Награда присуждена украинцам, проявившим мужество и героизм при спасении человеческих жизней в условиях полномасштабного российского вторжения.

 

Фото: Офис Президента 

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