На Хмельнитчине обломки вражеского дрона повредили 12 домов и школу, фото

Также повреждены линии электропередач.

Фото: Хмельницкая ОВА

На Хмельнитчине в результате падения обломков сбитого беспилотника повреждены дома, школа и котельная. Об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Обломки сбитого Shahed упали в одном из сел Хмельницкого района.

«Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач. Восстановительные работы уже продолжаются. Главное, что в результате атаки нет пострадавших», – отметил чиновник.

Фото: Хмельницкая ОВА

Ранее в Воздушных силах раскрыли, что враг искал в Хмельницкой области.

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