На Хмельнитчине обломки вражеского дрона повредили 12 домов и школу, фото

На Хмельнитчине в результате падения обломков сбитого беспилотника повреждены дома, школа и котельная. Об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Обломки сбитого Shahed упали в одном из сел Хмельницкого района.
«Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач. Восстановительные работы уже продолжаются. Главное, что в результате атаки нет пострадавших», – отметил чиновник.
Фото: Хмельницкая ОВА
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