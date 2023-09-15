Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

В Слуге народу предлагают обязать руководителей общественных организаций публиковать данные о доходах и имуществе в открытом доступе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об открытой публикации информации о доходах и имуществе руководителей общественных организаций.

  1. В Украине

Раде рекомендуют внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Закон Украины «О предварительном заключении»

15:41, 15 сентября 2023
Раде рекомендуют принять за основу законопроект об обеспечении соблюдения прав и свобод осужденных украинцев, переданных в Украину для отбывания наказания.
Раде рекомендуют внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Закон Украины «О предварительном заключении»
Источник фото: СМИ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав и свобод осужденных граждан Украины, переданных в Украину для отбывания наказания, а также в отношении которых компетентным органом иностранного государства было принято решение об их выдаче в Украину (экстрадицию) для привлечения к ответственности или исполнению приговора (регистр. №9451 от 03 июля 2023 года).

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення». Так, Кримінально-виконавчий кодекс України пропонується доповнити положеннями, які передбачатимуть відбування покарання засудженими до позбавлення волі, переданими в Україну для відбування покарання, а також стосовно яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку, у колоніях згідно з переліком, який затверджується Міністерством юстиції України.

Статтю 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» пропонується доповнити положенням, що передбачає, як правило, окреме тримання підозрюваних, обвинувачених, щодо яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку - в установах попереднього ув’язнення, перелік яких затверджується Міністерством юстиції України, від інших осіб, які перебувають під вартою.

За результатами розгляду, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити законопроєкт (реєстр. №9451) до порядку денного сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк подання поправок і пропозицій.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді