Раде рекомендуют внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Закон Украины «О предварительном заключении»

Раде рекомендуют принять за основу законопроект об обеспечении соблюдения прав и свобод осужденных украинцев, переданных в Украину для отбывания наказания.

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Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав и свобод осужденных граждан Украины, переданных в Украину для отбывания наказания, а также в отношении которых компетентным органом иностранного государства было принято решение об их выдаче в Украину (экстрадицию) для привлечения к ответственности или исполнению приговора (регистр. №9451 от 03 июля 2023 года).

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення». Так, Кримінально-виконавчий кодекс України пропонується доповнити положеннями, які передбачатимуть відбування покарання засудженими до позбавлення волі, переданими в Україну для відбування покарання, а також стосовно яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку, у колоніях згідно з переліком, який затверджується Міністерством юстиції України.

Статтю 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» пропонується доповнити положенням, що передбачає, як правило, окреме тримання підозрюваних, обвинувачених, щодо яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку - в установах попереднього ув’язнення, перелік яких затверджується Міністерством юстиції України, від інших осіб, які перебувають під вартою.

За результатами розгляду, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити законопроєкт (реєстр. №9451) до порядку денного сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк подання поправок і пропозицій.

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