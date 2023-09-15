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Раді рекомендують внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення»

15:41, 15 вересня 2023
Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених українців, переданих в Україну для відбування покарання.
Раді рекомендують внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення»
Джерело фото: ЗМІ
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Комітет з питань правової політики розглянув проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених громадян України, переданих в Україну для відбування покарання, а також щодо яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку (реєстр. №9451 від 03 липня 2023 року).

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення». Так, Кримінально-виконавчий кодекс України пропонується доповнити положеннями, які передбачатимуть відбування покарання засудженими до позбавлення волі, переданими в Україну для відбування покарання, а також стосовно яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку, у колоніях згідно з переліком, який затверджується Міністерством юстиції України.

Статтю 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» пропонується доповнити положенням, що передбачає, як правило, окреме тримання підозрюваних, обвинувачених, щодо яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку - в установах попереднього ув’язнення, перелік яких затверджується Міністерством юстиції України, від інших осіб, які перебувають під вартою.

За результатами розгляду, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити законопроєкт (реєстр. №9451) до порядку денного сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк подання поправок і пропозицій.

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