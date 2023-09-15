Німеччина обговорює з партнерами передачу Україні систем ППО IRIS-T

Німеччина розглядає тимчасову передачу Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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Німеччина у рамках дискусій з країнами-партнерами розглядає можливість тимчасово передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, – повідомив заступника голови комітету з питань оборони Німеччини Оміда Нуріпура в ефірі ZDF.

«Звісно, Україні потрібно більше систем ПРО. Системи IRIS-T допомагають захистити міста, тому це важливо. Німецький уряд також обговорює це з країнами партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні», – сказав він.

Політик не конкретизував, з якими саме країнами Німеччина веде такі переговори. Проте у 2018 році Німеччина здійснила продаж чотирьох комплексів IRIS-T SLM Єгипту, а в 2021 році Єгипет додатково замовив ще 16 комплексів. Крім того, у 2019 році Швеція отримала від Німеччини системи IRIS-T SLS з коротким радіусом дії.

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