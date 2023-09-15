Завершення оцінювання суддів, яких ВРП відмовилася звільняти через їх невідповідність займаній посаді: Комітет обговорив положення законопроєкту

Комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту включити його до порядку денного Верховної Ради та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу.

Комітет з питань правової політики розглянув проєкт Закону про внесення зміни до пункту 20 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо завершення оцінювання суддів, стосовно яких Вищою радою правосуддя відмовлено в задоволенні подання про звільнення (реєстр. №9455 від 03 липня 2023 року).

Метою законопроєкту є завершення оцінювання на відповідність займаній посаді суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, а також обраних безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», стосовно яких Вищою радою правосуддя (далі - ВРП) відмовлено в задоволенні подання про звільнення.

Для досягнення зазначеної мети авторами Законопроєкту запропоновано доповнити пункт 20 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положеннями про те, що якщо ВРП відмовлено в задоволенні подання колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - ВККС України) про звільнення судді, він вважається таким, чию відповідність займаній посаді не оцінено; у такому разі оцінювання відповідності такого судді займаній посаді продовжується ВККС України в пленарному складі зі стадії, визначеної Комісією з урахуванням мотивів рішення ВРП про відмову в задоволенні подання про звільнення такого судді.

Обговоривши положення законопроєкту, Комітет з питань правової політики прийняв рішення рекомендувати парламенту включити його до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу.

Крім того, Комітет вирішив звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на пленарному засіданні під час розгляду зазначеного законопроєкту про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у його тексті, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроєкту.

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