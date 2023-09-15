На засіданні Комітету розглянули законопроєкт щодо уточнення повноважень з’їзду суддів

Законопроєкт розроблений з метою уточнення повноважень з’їзду суддів та є пов’язаним із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України».

На засіданні Комітету з питань правової політики 14 вересня розглянули проєкт Закону про внесення змін до пункту 81 частини другої статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо уточнення повноважень з’їзду суддів України (реєстр. №9582).

Як розповіли у Апараті ВРУ, законопроєкт розроблений з метою уточнення повноважень з’їзду суддів України та є пов’язаним із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України», який набрав чинності 20 серпня 2023 року.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України» запропоновано надати з’їзду суддів України повноваження щодо обрання заступника для члена Дорадчої групи експертів.

З метою надання повноваження з’їзду суддів України обирати заступника для члена Дорадчої групи експертів відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» існує необхідність внесення окремих змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

За результатами обговорення Комітетом було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроєкт до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому, а також у разі прийняття Законопроєкту як Закону доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту.

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