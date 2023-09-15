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Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

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  1. В Украине

На заседании Комитета рассмотрели законопроект об уточнении полномочий съезда судей

18:22, 15 сентября 2023
Законопроект разработан с целью уточнения полномочий съезда судей и связан с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины».
На заседании Комитета рассмотрели законопроект об уточнении полномочий съезда судей
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На заседании Комитета по вопросам правовой политики 14 сентября был рассмотрен проект Закона о внесении изменений в пункт 81 части второй статьи 129 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» об уточнении полномочий съезда судей Украины (регистр. №9582).

Як розповіли у Апараті ВРУ, законопроєкт розроблений з метою уточнення повноважень з’їзду суддів України та є пов’язаним із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України», який набрав чинності 20 серпня 2023 року.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України» запропоновано надати з’їзду суддів України повноваження щодо обрання заступника для члена Дорадчої групи експертів.

З метою надання повноваження з’їзду суддів України обирати заступника для члена Дорадчої групи експертів відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» існує необхідність внесення окремих змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

За результатами обговорення Комітетом було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроєкт до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому, а також у разі прийняття Законопроєкту як Закону доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту.

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