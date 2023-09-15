На заседании Комитета рассмотрели законопроект об уточнении полномочий съезда судей

Законопроект разработан с целью уточнения полномочий съезда судей и связан с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины».

На заседании Комитета по вопросам правовой политики 14 сентября был рассмотрен проект Закона о внесении изменений в пункт 81 части второй статьи 129 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» об уточнении полномочий съезда судей Украины (регистр. №9582).

Як розповіли у Апараті ВРУ, законопроєкт розроблений з метою уточнення повноважень з’їзду суддів України та є пов’язаним із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України», який набрав чинності 20 серпня 2023 року.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України» запропоновано надати з’їзду суддів України повноваження щодо обрання заступника для члена Дорадчої групи експертів.

З метою надання повноваження з’їзду суддів України обирати заступника для члена Дорадчої групи експертів відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» існує необхідність внесення окремих змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

За результатами обговорення Комітетом було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроєкт до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому, а також у разі прийняття Законопроєкту як Закону доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту.

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