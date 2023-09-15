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СБУ разоблачила прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который «наводил» российские ракеты на Николаев

18:34, 15 сентября 2023
СБУ собрала доказательства Юрия Подоляки относительно новых преступлений в корректировке вражеского огня по Николаеву.
СБУ разоблачила прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который «наводил» российские ракеты на Николаев
Источник фото: slovoidilo.ua
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Служба безопасности разоблачила новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который «наводил» российские ракеты на Николаев и сейчас скрывается от правосудия на территории россии, – сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что Подоляк был причастен к корректировке ракетных ударов российского агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения россии. Для этого он получал разведданные от своего информатора, бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за государственную измену. Полученную информацию Подоляк передавал своим кураторам из российских спецслужб.

Особый интерес оккупантов оказался к локациям Сил обороны и последствиям вражеских ракетных атак на город. Кроме того, прокурор-предатель передавал россиянам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах.

По данным следствия, общение между Подоляком и его информатором происходило через Телеграм-канал в виде текстовых сообщений.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили блогеру о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ранее сотрудники СБУ уже сообщили ему о подозрении по пяти другим статьям Уголовного кодекса Украины. Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Ранее Служба безопасности Украины собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

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