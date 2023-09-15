Кабмин предлагает остановить в 2024 году действие норм закона о судоустройстве в части зарплат в ГСАУ и центральном органе Службы судебной охраны

Кабмин предлагает остановить на год действие нормы закона о судоустройстве.

В проекте Госбюджета на 2024 год правительство предлагает остановить на 2024 год действие ч. 5 ст. 150 Закона «О судоустройстве и статусе судей» в части размеров должностных окладов работников Государственной судебной администрации Украины и центрального органа управления Службы судебной охраны.

Согласно ч. 5 ст. 150 размер должностного оклада работника Секретариата Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, центрального органа управления Службы судебной охраны, должность которого отнесена к самой низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, устанавливается на уровне соответствующего работника аппарата Верховного Суда, работника территориального управления Государственной судебной администрации Украины, работника территориального подразделения Службы судебной охраны – на уровне соответствующего работника аппарата апелляционного суда.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, какое финансирование предусмотрено для судебной системы, Верховного Суда и Высшего совета правосудия на 2024 год.

Автор: Наталя Мамченко

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