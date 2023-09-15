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Уряд пропонує зупинити в 2024 році дію норм закону про судоустрій в частині зарплат у ДСАУ та центральному органі Служби судової охорони

Кабмін пропонує зупинити на рік дію норми закону про судоустрій.

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Уряд пропонує зупинити в 2024 році дію норм закону про судоустрій в частині зарплат у ДСАУ та центральному органі Служби судової охорони

13:52, 15 вересня 2023
Кабмін пропонує зупинити на рік дію норми закону про судоустрій.
Уряд пропонує зупинити в 2024 році дію норм закону про судоустрій в частині зарплат у ДСАУ та центральному органі Служби судової охорони
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У проекті Держбюджету на 2024 рік Уряд пропонує зупинити на 2024 рік дію ч. 5 ст. 150 Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині розмірів посадових окладів працівників Державної судової адміністрації України та центрального органу управління Служби судової охорони.

Відповідно до ч. 5 ст. 150 розмір посадового окладу працівника секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, центрального органу управління Служби судової охорони, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби, установлюється на рівні відповідного працівника апарату Верховного Суду, працівника територіального управління Державної судової адміністрації України, працівника територіального підрозділу Служби судової охорони - на рівні відповідного працівника апарату апеляційного суду.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про те, яке фінансування передбачене для судової системи, Верховного Суду та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Автор: Наталя Мамченко

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