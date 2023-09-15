В Закарпатській області стався землетрус

Його епіцентр знаходився на відстані 6 км на схід від міста Виноградів.

Джерело фото: pixabay.com

У четвер, 14 вересня, з Закарпатської області зафіксували землетрус.

Як повідомили у Головному центрі спеціального контролю землетрус зареєстрували о 11:52. Його магнітуда становила 2,0 за шкалою Ріхтера, а епіцентр знаходився на відстані 6 км на схід від м. Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 км.

За класифікацією він відноситься до невідчутних та не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 15 серпня цього року з магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).

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