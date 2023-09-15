В Закарпатской области произошло землетрясение

Его эпицентр находился на расстоянии 6 км к востоку от города Виноградов.

Источник фото: pixabay.com

В четверг, 14 сентября, из Закарпатской области зафиксировали землетрясение.

Как сообщили в Главном центре специального контроля, землетрясение зарегистрировали в 11:52. Его магнитуда составляла 2,0 по шкале Рихтера, а эпицентр находился на расстоянии 6 км к востоку от г. Виноградов, Закарпатской области, на глубине 5 км.

По классификации он относится к неощутимым и не представляет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины.

Последнее землетрясение из Закарпатской области было зарегистрировано 15 августа этого года с магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).

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