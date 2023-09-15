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Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

В Слуге народу предлагают обязать руководителей общественных организаций публиковать данные о доходах и имуществе в открытом доступе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об открытой публикации информации о доходах и имуществе руководителей общественных организаций.

  1. В Украине

В Закарпатской области произошло землетрясение

17:44, 15 сентября 2023
Его эпицентр находился на расстоянии 6 км к востоку от города Виноградов.
В Закарпатской области произошло землетрясение
Источник фото: pixabay.com
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В четверг, 14 сентября, из Закарпатской области зафиксировали землетрясение.

Как сообщили в Главном центре специального контроля, землетрясение зарегистрировали в 11:52. Его магнитуда составляла 2,0 по шкале Рихтера, а эпицентр находился на расстоянии 6 км к востоку от г. Виноградов, Закарпатской области, на глубине 5 км.

По классификации он относится к неощутимым и не представляет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины.

Последнее землетрясение из Закарпатской области было зарегистрировано 15 августа этого года с магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).

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