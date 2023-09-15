Какой прожиточный минимум и минимальная зарплата будут в 2024 году – проект Бюджета

Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2024 год и передает его парламенту для рассмотрения.
Как стало известно «Судебно-юридической газете», в проекте Бюджета на следующий год заложены следующие основные показатели.
Прожиточный минимум
Так, устанавливается с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:
Детей до 6 лет – 2563 грн
Детей от 6 лет до 18 лет – 3196 грн
Трудоспособных лиц – 2038 грн
Трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 грн
Трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн
Трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн
Лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.
Минимальная зарплата
С 1 января 2024 года минимальная зарплата устанавливается:
В месячном размере: с 1 января – 7100 грн, с 1 апреля – 8000 грн
В почасовом размере: с 1 января – 42,6 грн., с 1 апреля – 48 грн.
Определен размер минимальной зарплаты на уровне 1600 грн, которая применяется как расчетная величина для исчисления выплат по решениям суда.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, какое финансирование предусмотрено для судебной системы, Верховного Суда и Высшего совета правосудия на 2024 год.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.