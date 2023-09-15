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В проект Госбюджета на 2024 год заложили кардинально новые правила оплаты труда госслужащих

В 2024 году оплата труда государственных служащих будет осуществляться по новым подходам, а те, кто не захочет применять новые правила – рискуют получить меньшие зарплаты.

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Какой прожиточный минимум и минимальная зарплата будут в 2024 году – проект Бюджета

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Какой прожиточный минимум и минимальная зарплата будут в 2024 году – проект Бюджета

13:34, 15 сентября 2023
Стало известно, какие прожиточный минимум для трудоспособных лиц и минимальная зарплата закладываются в 2024 году.
Какой прожиточный минимум и минимальная зарплата будут в 2024 году – проект Бюджета
Источник фото: kmu.gov.ua
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Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2024 год и передает его парламенту для рассмотрения.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», в проекте Бюджета на следующий год заложены следующие основные показатели.

Прожиточный минимум

Так, устанавливается с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

Детей до 6 лет – 2563 грн

Детей от 6 лет до 18 лет – 3196 грн

Трудоспособных лиц – 2038 грн

Трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 грн

Трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн

Трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 грн

Лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Минимальная зарплата

С 1 января 2024 года минимальная зарплата устанавливается:

В месячном размере: с 1 января – 7100 грн, с 1 апреля – 8000 грн

В почасовом размере: с 1 января – 42,6 грн., с 1 апреля – 48 грн.

Определен размер минимальной зарплаты на уровне 1600 грн, которая применяется как расчетная величина для исчисления выплат по решениям суда.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, какое финансирование предусмотрено для судебной системы, Верховного Суда и Высшего совета правосудия на 2024 год.

Автор: Наталья Мамченко

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