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БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

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Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

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  1. В Украине

Компенсация за поврежденное жилье: сколько составляет средний чек за покупку

11:56, 16 сентября 2023
Средний чек за покупку, осуществленную средствами из программы «єВідновлення», составляет 12 тысяч гривен.
Компенсация за поврежденное жилье: сколько составляет средний чек за покупку
Изображение: freepik.com
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По состоянию на 11 августа на получение компенсации за уничтоженное имущество по программе «єВідновлення» в приложении Дія было подано 1400 заявлений, а по состоянию на 13 сентября уже 3034 года.

Об этом сообщила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Наибольшее количество заявлений на компенсацию за уничтоженное имущество подают владельцы квартир – 54,8% от общего числа заявок и чуть меньше владельцы частных домов – 44,3%. На компенсацию за поврежденное жилье также претендует больше владельцев квартир, чем частных домов – 52,1% и 46,5% заявлений соответственно.– отметила она.

По ее словам, как и в прошлом месяце львиную часть средств (96%), полученных в качестве компенсации за поврежденное жилье по программе «єВідновлення», в сентябре украинцы тратят на стройматериалы и только 4% на тех, кто будет жилье с помощью этих стройматериалов ремонтировать. Также не изменился средний чек за покупку, осуществленную средствами из программы «єВідновлення» – 12 тыс. гривен. К тому же, если по состоянию на 25 августа украинцы суммарно потратили 94 млн грн, полученных по программе «єВідновлення», то на 13 сентября – уже 211 млн грн.

По данным Реестра, количество операций, проведенных по состоянию на 25 августа (когда средствами, полученными по программе «єВідновлення», оплачивались услуги или материалы), составило 7,7 тыс. По состоянию на 13 сентября – 16,6 тыс операций.

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