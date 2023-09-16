Компенсация за поврежденное жилье: сколько составляет средний чек за покупку

Средний чек за покупку, осуществленную средствами из программы «єВідновлення», составляет 12 тысяч гривен.

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По состоянию на 11 августа на получение компенсации за уничтоженное имущество по программе «єВідновлення» в приложении Дія было подано 1400 заявлений, а по состоянию на 13 сентября уже 3034 года.

Об этом сообщила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Наибольшее количество заявлений на компенсацию за уничтоженное имущество подают владельцы квартир – 54,8% от общего числа заявок и чуть меньше владельцы частных домов – 44,3%. На компенсацию за поврежденное жилье также претендует больше владельцев квартир, чем частных домов – 52,1% и 46,5% заявлений соответственно.– отметила она.

По ее словам, как и в прошлом месяце львиную часть средств (96%), полученных в качестве компенсации за поврежденное жилье по программе «єВідновлення», в сентябре украинцы тратят на стройматериалы и только 4% на тех, кто будет жилье с помощью этих стройматериалов ремонтировать. Также не изменился средний чек за покупку, осуществленную средствами из программы «єВідновлення» – 12 тыс. гривен. К тому же, если по состоянию на 25 августа украинцы суммарно потратили 94 млн грн, полученных по программе «єВідновлення», то на 13 сентября – уже 211 млн грн.

По данным Реестра, количество операций, проведенных по состоянию на 25 августа (когда средствами, полученными по программе «єВідновлення», оплачивались услуги или материалы), составило 7,7 тыс. По состоянию на 13 сентября – 16,6 тыс операций.

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