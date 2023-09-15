Нажиться на Укрзализныце не удалось: разоблачен директор частной компании который поставлял б/у-запчасти

Укрзализныця вместе с правоохранительными органами разоблачила хищения запчастей для тепловозов. Директор частной компании поставлял детали с признаками предыдущего использования, из-за чего локомотивы могли выйти из строя, – сообщает пресс-служба УЗ.
Во время экспертизы установлено, что часть товара, который был поставлен в соответствии с соглашением между Укрзализныцей и поставщиком, не соответствует техническим требованиям закупки и имеет признаки предыдущего использования. На счета поставщика было неправомерно перечислено 1,48 миллиона гривен. Более того, в результате использования таких ненадлежащих запчастей, локомотивы могли выйти из строя.
Уже сообщено о подозрении одному из фигурантов – директору частной компании – по факту завладения денежными средствами АО «Укрзализныця» в особо крупных размерах, совершенного путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.
Следствие продолжается.
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