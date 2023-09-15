Фермерам будут предоставлять компенсацию за страховку будущего урожая – когда заработает новая программа

Сумма гранта составляет более миллиона долларов, а программой страхования будущего урожая, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться 220 малых сельскохозяйственных производителей.

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В конце сентября заработает новая программа – страхование будущего урожая. Ею смогут воспользоваться мелкие, малые и средние фермеры. Аграрии на страховку тратят собственные средства, однако проект USAID «Реформирование финансового сектора» предоставит грантовое финансирование для оплаты страхования будущего урожая.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду на презентации новой программы.

«Мы привлекаем инвесторов, иностранных партнеров, разные организации для того, чтобы программы поддержки аграриев, даже во время войны, увеличивались. Этот партнерский симбиоз сейчас очень необходим. Ведь такая консолидация вокруг Украины позволяет, в частности, и нашему агросектору и дальше функционировать как слаженный механизм», - отметил Александр Гайду.

Руководитель проекта USAID «Реформирование финансового сектора» Роберт Бонд отметил, что сумма гранта составляет более миллиона долларов, а программой страхования будущего урожая, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться 220 малых сельскохозяйственных производителей.

Программа предусматривает страхование посевов и будущего урожая озимых пшеницы и рапса на весь период выращивания, включительно с перезимовкой. А в список рисков страхования грядущего урожая внесены обычные страховые опасности. Например, град, заморозки, засуха, вандализм, пожар и т.д.

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