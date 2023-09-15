Фермерам надаватимуть компенсацію за страховку майбутнього врожаю – коли запрацює нова програма

Сума гранту складає більш ніж мільйон доларів, а програмою страхування майбутнього врожаю, за попередніми оцінками, зможуть скористатися 220 малих сільськогосподарських виробників.

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Наприкінці вересня запрацює нова програма – страхування майбутнього врожаю. Нею зможуть скористатися дрібні, малі та середні фермери. Наразі аграрії на страховку витрачають власні кошти, однак проект USAID «Реформування фінансового сектора» надасть грантове фінансування для оплати страхування майбутнього врожаю.

Про це повідомив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду на презентації нової програми.

«Ми залучаємо інвесторів, іноземних партнерів, різні організації для того, щоб програми підтримки аграріїв, навіть під час війни, збільшувалися. Цей партнерський симбіоз зараз вкрай необхідний. Адже така консолідація навколо України, дозволяє, зокрема, і нашому агросектору й надалі функціонувати як злагоджений механізм», - зазначив Олександр Гайду.

Керівник проекту USAID «Реформування фінансового сектора» Роберт Бонд відзначив, що сума гранту складає більш ніж мільйон доларів, а програмою страхування майбутнього врожаю, за попередніми оцінками, зможуть скористатися 220 малих сільськогосподарських виробників.

Програма передбачає страхування посівів та майбутнього врожаю озимих пшениці та ріпаку на весь період вирощування, включно із перезимівлею. А в перелік ризиків страхування майбутнього врожаю внесені стандартні страхові ризики. Наприклад, град, заморозки, посуха, вандалізм, пожежа тощо.

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