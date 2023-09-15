Країни G7 оголосять ембарго на продаж російських алмазів

Очікується, що країни G7 оголосять про заборону російських алмазів.

Джерело фото: miningreview.com

Країни «Великої сімки» оголосять про непряму заборону на торгівлю російськими алмазами у найближчі 2-3 тижні. Сама ж заборона набуде чинності у січні, – повідомляє Reuters.

«Представник уряду Бельгії заявив у п'ятницю, що очікує, що країни «G7» оголосять про непряму заборону на торгівлю російськими алмазами впродовж найближчих 2-3 тижнів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Польща наполягає на забороні російського газу та алмазів в 11-ому пакеті санкцій ЄС проти рф.

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