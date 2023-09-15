Страны G7 объявят эмбарго на продажу российских алмазов

Ожидается, что страны G7 объявят о запрете российских алмазов.

Источник фото: miningreview.com

Страны «Большой семерки» объявят о косвенном запрете на торговлю российскими алмазами в ближайшие 2-3 недели. Сам же запрет вступит в силу в январе, – сообщает Reuters.

«Представитель правительства Бельгии заявил в пятницу, что ожидает, что страны «G7» объявят о косвенном запрете на торговлю российскими алмазами в течение ближайших 2-3 недель», – говорится в сообщении.

Напомним, Польша настаивает на запрете российского газа и алмазов в 11-ом пакете санкций ЕС против рф.

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