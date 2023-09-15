Нажитися на Укрзалізниці не вдалося: викрито директора приватної компанії який постачав б/в-запчастини

Укрзалізниця спільно з правоохоронцями викрила розкрадання на поставках запчастин для тепловозів на 1,48 млн гривень.

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Укрзалізниця разом з правоохоронними органами викрила розкрадання запчастин для тепловозів. Директор приватної компанії постачав деталі з ознаками попереднього використання, через що локомотиви могли вийти з ладу, – повідомляє пресслужба УЗ.

Під час експертизи встановлено, що частина товару, який був постачений відповідно до угоди між Укрзалізницею та постачальником, не відповідає технічним вимогам закупівлі та має ознаки попереднього використання. На рахунки постачальника було неправомірно перераховано 1,48 мільйона гривень. Більше того, внаслідок використання таких неналежних запчастин, локомотиви могли вийти з ладу.

Вже повідомлено про підозру одному з фігурантів — директору приватної компанії — за фактом заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Слідство триває.

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