Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

В Слузі народу пропонують зобов’язати керівників громадських організацій публікувати дані про доходи та майно у відкритому доступі

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відкрите публікування інформації про доходи та майно керівників громадських організацій.

  1. В Україні

Нажитися на Укрзалізниці не вдалося: викрито директора приватної компанії який постачав б/в-запчастини

21:09, 15 вересня 2023
Укрзалізниця спільно з правоохоронцями викрила розкрадання на поставках запчастин для тепловозів на 1,48 млн гривень.
Нажитися на Укрзалізниці не вдалося: викрито директора приватної компанії який постачав б/в-запчастини
Джерело фото: Allbiz
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Укрзалізниця разом з правоохоронними органами викрила розкрадання запчастин для тепловозів. Директор приватної компанії постачав деталі з ознаками попереднього використання, через що локомотиви могли вийти з ладу, – повідомляє пресслужба УЗ.

Під час експертизи встановлено, що частина товару, який був постачений відповідно до угоди між Укрзалізницею та постачальником, не відповідає технічним вимогам закупівлі та має ознаки попереднього використання. На рахунки постачальника було неправомірно перераховано 1,48 мільйона гривень. Більше того, внаслідок використання таких неналежних запчастин, локомотиви могли вийти з ладу.

Вже повідомлено про підозру одному з фігурантів — директору приватної компанії — за фактом заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді