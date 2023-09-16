Компенсація за пошкоджене житло: скільки становить середній чек за покупку

Середній чек за покупку, здійснену коштами з програми «єВідновлення», становить 12 тисяч гривень.

Зображення: freepik.com

Станом на 11 серпня на отримання компенсації за знищене майно по програмі «єВідновлення» в застосунку Дія було подано 1400 заяв, а станом на 13 вересня вже 3034.

Про це повідомила очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Найбільше заяв на компенсацію за знищене майно подають власники квартир – 54,8% від загального числа заявок і трохи менше власники приватних будинків – 44,3%. На компенсацію за пошкоджене житло також претендує більше власників квартир, ніж приватних будинків – 52,1% і 46,5% заяв відповідно», – зауважила вона.

За її словами, як і у минулому місяці левову частину коштів (96%), отриманих як компенсація за пошкоджене житло по програмі «єВідновлення», у вересні українці витрачають на будматеріали і лише 4% на тих, хто буде житло за допомогою цих будматеріалів ремонтувати. Також не змінився середній чек за покупку, здійснену коштами з програми «єВідновлення» – 12 тис. гривень. До того ж якщо станом на 25 серпня українці сумарно витратили 94 млн грн, отриманих по програмі «єВідновлення», то на 13 вересня – вже 211 млн грн.

За даними Реєстру, кількість операцій, проведених станом на 25 серпня (коли коштами, отриманими по програмі «єВідновлення», оплачувались послуги чи матеріали), склала 7,7 тис. Станом на 13 вересня – 16,6 тис операцій.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.