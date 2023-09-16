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Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

В Слузі народу пропонують зобов’язати керівників громадських організацій публікувати дані про доходи та майно у відкритому доступі

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відкрите публікування інформації про доходи та майно керівників громадських організацій.

  1. В Україні

Компенсація за пошкоджене житло: скільки становить середній чек за покупку

11:56, 16 вересня 2023
Середній чек за покупку, здійснену коштами з програми «єВідновлення», становить 12 тисяч гривень.
Компенсація за пошкоджене житло: скільки становить середній чек за покупку
Зображення: freepik.com
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Станом на 11 серпня на отримання компенсації за знищене майно по програмі «єВідновлення» в застосунку Дія було подано 1400 заяв, а станом на 13 вересня вже 3034.

Про це повідомила очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Найбільше заяв на компенсацію за знищене майно подають власники квартир –  54,8% від загального числа заявок і трохи менше власники приватних будинків  – 44,3%. На компенсацію за пошкоджене житло також претендує більше власників квартир, ніж приватних будинків – 52,1% і 46,5% заяв відповідно», – зауважила вона.

За її словами, як і у минулому місяці левову частину коштів (96%), отриманих як компенсація за пошкоджене житло по програмі «єВідновлення», у вересні українці витрачають на будматеріали і лише 4% на тих, хто буде житло за допомогою цих будматеріалів ремонтувати. Також не змінився середній чек за покупку, здійснену коштами з програми «єВідновлення» – 12 тис. гривень. До того ж якщо станом на 25 серпня українці сумарно витратили 94 млн грн, отриманих по програмі «єВідновлення», то на 13 вересня – вже 211 млн грн.

За даними Реєстру, кількість операцій, проведених станом на 25 серпня (коли коштами, отриманими по програмі «єВідновлення», оплачувались послуги чи матеріали), склала 7,7 тис. Станом на 13 вересня – 16,6 тис операцій.

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