Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Уряд пропонує зупинити в 2024 році дію норм закону про судоустрій в частині зарплат у ДСАУ та центральному органі Служби судової охорони

Кабмін пропонує зупинити на рік дію норми закону про судоустрій.

Який прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть в 2024 році, – проект Бюджету

Стало відомо, які прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна зарплата закладаються в 2024 році.

Видатки на судову владу у 2024 році збільшать більш, ніж на 3 млрд грн порівняно з 2023 роком

У бюджеті на 2024 рік збільшать видатки також на Верховний Суд та на Вищу раду правосуддя.

В проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу судді та прокурора знов відрізнятиметься від звичайного розміру.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Який прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть в 2024 році, – проект Бюджету

13:34, 15 вересня 2023
Стало відомо, які прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна зарплата закладаються в 2024 році.
Який прожитковий мінімум та мінімальна зарплата будуть в 2024 році, – проект Бюджету
Джерело фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабмін схвалив проект Державного бюджету на 2024 рік і передає його парламенту для розгляду.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», в проекті Бюджету на наступний рік закладено такі основні показники.

Прожитковий мінімум

Так, установлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в розмірі 2920 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

Дітей віком до 6 років – 2563 грн

Дітей віком від 6 років до 18 років – 3196 грн

Працездатних осіб – 2038 грн

Працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2102 грн

Працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2102 грн

Працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 грн

Осіб, які втратили працездатність – 2361 грн.

Мінімальна зарплата

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата встановлюється:

У місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн

У погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 грн, з 1 квітня – 48 грн.

Визначено розмір мінімальної зарплати на рівні 1600 грн, яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про те, яке фінансування передбачене для судової системи, Верховного Суду та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області