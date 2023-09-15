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Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

В Слузі народу пропонують зобов’язати керівників громадських організацій публікувати дані про доходи та майно у відкритому доступі

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  1. В Україні

СБУ викрила прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який «наводив» російські ракети на Миколаїв

18:34, 15 вересня 2023
СБУ зібрала докази Юрія Подоляки щодо нових злочинів у коригуванні ворожого вогню по Миколаєву.
СБУ викрила прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який «наводив» російські ракети на Миколаїв
Джерело фото: slovoidilo.ua
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Служба безпеки викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який «наводив» російські ракети на Миколаїв  та зараз переховується від правосуддя на території росі, – повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що Подоляк був причетний до коригування ракетних ударів російського агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення росії. Для цього він отримував розвіддані від свого інформатора, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який зараз відбуває довічне ув'язнення за державну зраду. Отриману інформацію Подоляк передавав своїм кураторам з російських спецслужб.

Особливий інтерес окупантів виявився до локацій Сил оборони та наслідків ворожих ракетних атак на місто. Крім того, прокурор-зрадник передавав росіянам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.

За даними слідства, спілкування між Подоляком і його інформатором відбувалося через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили блогеру про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п'ятьма іншими статтями Кримінального кодексу України. Оскільки фігурант приховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Раніше Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

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