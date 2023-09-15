СБУ викрила прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який «наводив» російські ракети на Миколаїв

СБУ зібрала докази Юрія Подоляки щодо нових злочинів у коригуванні ворожого вогню по Миколаєву.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Служба безпеки викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який «наводив» російські ракети на Миколаїв та зараз переховується від правосуддя на території росі, – повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що Подоляк був причетний до коригування ракетних ударів російського агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення росії. Для цього він отримував розвіддані від свого інформатора, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який зараз відбуває довічне ув'язнення за державну зраду. Отриману інформацію Подоляк передавав своїм кураторам з російських спецслужб.

Особливий інтерес окупантів виявився до локацій Сил оборони та наслідків ворожих ракетних атак на місто. Крім того, прокурор-зрадник передавав росіянам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах.

За даними слідства, спілкування між Подоляком і його інформатором відбувалося через Телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили блогеру про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п'ятьма іншими статтями Кримінального кодексу України. Оскільки фігурант приховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Раніше Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

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