Германия обсуждает с партнерами передачу Украине систем ПВО IRIS-T

Германия рассматривает временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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Германия в рамках дискуссий со странами-партнерами рассматривает возможность временно передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, – сообщил заместителя председателя комитета по вопросам обороны Германии Омида Нурипура в эфире ZDF.

«Конечно, Украине нужно больше систем ПРО. Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает это со странами партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине», – сказал он.

Политик не конкретизировал, с какими именно странами Германия ведет такие переговоры. Однако в 2018 году Германия осуществила продажу четырех комплексов IRIS-T SLM Египту, а в 2021 году Египет дополнительно заказал еще 16 комплексов. Кроме того, в 2019 году Швеция получила от Германии системы IRIS-T SLS с коротким радиусом действия.

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