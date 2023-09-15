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Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

В Верховном Суде напомнили, что не является самостоятельным и достаточным основанием для вывода о нереальности хозяйственных операций

Субъект хозяйствования с признаками фиктивности правосубъектный, несмотря на дефекты при его создании или цель деятельности, - Верховный Суд.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

В Слуге народу предлагают обязать руководителей общественных организаций публиковать данные о доходах и имуществе в открытом доступе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об открытой публикации информации о доходах и имуществе руководителей общественных организаций.

  1. В Украине

Атака дронами: Воздушные силы раскрыли, что враг искал в Хмельницкой области

13:40, 15 сентября 2023
Зазначається, що противник шукав наших бомбардувальників.
Атака дронами: Воздушные силы раскрыли, что враг искал в Хмельницкой области
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15 сентября рф пыталась атаковать Украину беспилотниками из Приморско-Ахтарска. Противовоздушная оборона сбила 17 беспилотников типа Shahed, двигавшихся в направлении Хмельницкой области. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл детали вражеской атаки в эфире телемарафона.

"Снова атакована Хмельнитчина. Понятно, что ищет враг. Они ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", – подчеркнул он.

Игнат не считает новой тактику атаки, которая сегодня произошла под утро. По его словам, это уже не в первый раз так происходит. В то же время, враг несколько сместил время.

"Они обычно делают пуски с 22:30 до 22:50. Дальше идет несколько волн вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", – добавил он.

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