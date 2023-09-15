Атака дронами: Воздушные силы раскрыли, что враг искал в Хмельницкой области

Зазначається, що противник шукав наших бомбардувальників.

15 сентября рф пыталась атаковать Украину беспилотниками из Приморско-Ахтарска. Противовоздушная оборона сбила 17 беспилотников типа Shahed, двигавшихся в направлении Хмельницкой области. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл детали вражеской атаки в эфире телемарафона.

"Снова атакована Хмельнитчина. Понятно, что ищет враг. Они ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", – подчеркнул он.

Игнат не считает новой тактику атаки, которая сегодня произошла под утро. По его словам, это уже не в первый раз так происходит. В то же время, враг несколько сместил время.

"Они обычно делают пуски с 22:30 до 22:50. Дальше идет несколько волн вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", – добавил он.

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