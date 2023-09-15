Атака дронами: Повітряні сили розкрили, що ворог шукав на Хмельниччині

Зазначається, що противник шукав наші бомбардувальники.

15 вересня рф намагалася атакувати Україну безпілотниками з Приморсько-Ахтарська. Протиповітряна оборона збила 17 безпілотників типу Shahed, які рухались в напрямку Хмельницької області. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкрив деталі ворожої атаки в ефірі телемарафону.

"Знову атакована Хмельниччина. Зрозуміло, що шукає ворог. Вони шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", ‒ наголосив він.

Ігнат не вважає новою тактику атаки, яка сьогодні сталася під ранок. За його словами, це вже не вперше так відбувається. Водночас цього разу ворог дещо змістив час.

"Вони зазвичай роблять пуски від 22:30 до 22:50. Далі йде кілька хвиль аж до 04:00. Вранішня атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світла пора доби, то ціль стає візуально видима", ‒ додав він.

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