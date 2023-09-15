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Расходы на судебную власть в 2024 году увеличат более чем на 3 млрд грн по сравнению с 2023 годом

В бюджете на 2024 год увеличат расходы также на Верховный Суд и Высший совет правосудия.

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Правительство утвердило проект Госбюджета на 2024 год: куда пойдут деньги

12:00, 15 сентября 2023
Правительство приняло проект Бюджета на 2024 год и передало его на голосование в Парламент.
Правительство утвердило проект Госбюджета на 2024 год: куда пойдут деньги
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Правительство на своем заседании утвердило проект Государственного бюджета Украины на следующий 2024 год. По процедуре, до 15 сентября закон будет подан Верховную Раду. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект Бюджета на 2024 год под номером 10000 имеет следующие цифры:

  • Доходы: 1,746 трлн грн (общий 1,54 трлн грн)
  • Расходы: 3,308 трлн грн (общий 3,1 трлн грн)
  • Дефицит: 1,531 трлн грн

Основное внимание этого проекта сосредоточено на обороне и безопасности нашего государства. Сюда выделено более половины всех бюджетных ресурсов, что составляет 1 триллион 685 миллиардов гривен. Эта сумма на 113 миллиардов гривен больше, чем в текущем году. Планируется приобретение еще больше оружия и военной техники, включая дроны, боеприпасы и ракеты.

Второй приоритет – это социальная сфера. В расходах бюджета на этот сектор запланировано 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов больше, чем в текущем году.

Третий приоритет – это медицина и образование. На сферу образования выделяется 179 миллиардов гривен, что на 23 миллиарда больше, чем в текущем году. На медицинскую отрасль – 202 миллиарда гривен, что на 24 миллиарда превышает расходы 2023 года.

Четвертый приоритет – это поддержка ветеранов. Расходы на эту программу увеличиваются вдвое – с 6,8 миллиардов гривен в 2023 году до 14,3 миллиардов гривен в следующем году.

Пятый приоритет – это восстановление экономики. Не предусмотрено ни одного повышения налогов. Правительство продолжает реализацию программ льготного кредитования, программы безвозвратных грантов «еРобота» и поддержки украинских стартапов. Также запускаются новые программы для индустриальных парков, реализации инвестиционных проектов и поддержки производителей в Украине.

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