На Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили 12 будинків і школу, фото

Також пошкоджено лінії електропередач.

Фото: Хмельницька ОВА

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджені будинки, школа та котельня. Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Уламки збитого Shahed впали в одному з сіл Хмельницького району.



«Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих», – зазначив посадовець.

Фото: Хмельницька ОВА

Раніше Повітряні сили розкрили, що ворог шукав на Хмельниччині.

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