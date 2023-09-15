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ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

ЄСПЛ констатував порушення Конвенції через відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

  1. В Україні

На Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили 12 будинків і школу, фото

22:00, 15 вересня 2023
Також пошкоджено лінії електропередач.
На Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили 12 будинків і школу, фото
Фото: Хмельницька ОВА
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На Хмельниччині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджені будинки, школа та котельня. Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Уламки збитого Shahed впали в одному з сіл Хмельницького району.

«Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих», – зазначив посадовець.

 

Фото: Хмельницька ОВА

Раніше Повітряні сили розкрили, що ворог шукав на Хмельниччині. 

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