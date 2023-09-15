На Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили 12 будинків і школу, фото

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника пошкоджені будинки, школа та котельня. Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Уламки збитого Shahed впали в одному з сіл Хмельницького району.
«Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих», – зазначив посадовець.
Фото: Хмельницька ОВА
Раніше Повітряні сили розкрили, що ворог шукав на Хмельниччині.
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