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  1. В Україні

Чинному народному депутату Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді, фото

14:58, 15 вересня 2023
За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.
Чинному народному депутату Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді, фото
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Чинному народному депутату Нестору Шуфричу за матеріалами СБУ повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

СБУ, ДБР та ОГП повідомили, що зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа.

Як свідчать матеріали розслідування, пишуть у СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

«Сівкович втік до москви у 2014 році і створив «кротоферму» для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк.

Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», - розповіли у СБУ.

Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

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