Полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре

Патрульная полиция опубликовала видео с нагрудных камер полицейских, где видны подробности, при которых произошла стрельба в Днепре.

Первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий поделился видеозаписью с нагрудной камеры полицейского, который сделал три выстрела в водителя в Днепре.

Напомним, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.

Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.

Напомним, применение полицейскими огнестрельного оружия должно быть детально регламентировано национальными властями и должна существовать четкая цепь командования, – решение ЕСПЧ.

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