Полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре

Первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий поделился видеозаписью с нагрудной камеры полицейского, который сделал три выстрела в водителя в Днепре.
Напомним, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.
Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.
Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.
Напомним, применение полицейскими огнестрельного оружия должно быть детально регламентировано национальными властями и должна существовать четкая цепь командования, – решение ЕСПЧ.
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