Стрілянина в Дніпрі – серйозний прецедент, у правовій державі не б'ють поліцейських – Ігор Клименко

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував трагедію в Дніпрі, у якій правоохоронець застрелив чоловіка.

Джерело фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до розсудливого підходу згідно з законодавством в оцінці трагедії, яка сталася у Дніпро, у якій патрульний застрелив чоловіка, – пише пресслужба МВС

«Є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. Дати емоціям улягтися», – сказав Ігор Клименко.

Він наголосив об’єктивній оцінці трагедії та запевнив, що саме слідство дасть відповіді на основні запитання.

Крім того, очільник МВС зазначив, що у правовій державі не б'ють поліцейських.

«Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей», – сказав Клименко.

Він також додав, що саме завдяки правоохоронцям, українці живуть в контрольований під час війни час.

«Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи», – зазначив міністр.

У прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі.

Нагадаємо, застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ.

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