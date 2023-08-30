Стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских – Игорь Клименко

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию в Днепре, в которой правоохранитель застрелил мужчину.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к здравомыслящему подходу согласно законодательству в оценке трагедии, которая произошла в Днепре, в которой патрульный застрелил мужчину, – пишет пресс-служба МВД

«Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься», – сказал Игорь Клименко.

Он отметил объективную оценку трагедии и заверил, что именно следствие даст ответы на основные вопросы.

Кроме того, глава МВД отметил, что в правовом государстве не бьют полицейских.

«Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей», – сказал Клименко.

Он также добавил, что именно благодаря правоохранителям, украинцы живут в контролируемое во время войны время.

«Эта ситуация – серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но пока контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена», – отметил министр.

В прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.

Напомним, применение полицейскими огнестрельного оружия должно быть детально регламентировано национальными властями и должна существовать четкая цепь командования, – решение ЕСПЧ.

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