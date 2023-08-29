У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка: розпочато кримінальне провадження

Між водієм та патрульними сталася бійка: в результаті поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю.

У Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. Інцидент офіційно підтвердила Національна поліція.

Зазначається, що подія сталася 29 серпня на проспекті Івана Мазепи.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події.

Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

Як відомо, патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між патрульними та водієм виник конфлікт, в результаті якого останній накинувся на патрульних і почав бити. Один з правоохоронців застосував вогнепальну зброю.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

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