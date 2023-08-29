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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів: що до нього входить

20:39, 29 серпня 2023
Пакет допомоги включає ракети ППО, артилерійські боєприпаси, обладнання для розмінування та інше.
США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів: що до нього входить
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У вівторок, 29 серпня, Сполучені Штати Америки виділяють додатковий пакет військової допомоги Україні на $250 мільйонів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію та свій народ. Цей пакет містить важливі засоби, які допоможуть Україні на полі бою. До його складу входять ракети АІМ-9М для ППО, боєприпаси до артилерійських ракетних систем, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, засоби розмінування, Javelin та інші протитанкові комплекси та ракети, більш ніж 3 мільйони патронів для стрілецької зброї, боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини, послуги, навчання та транспорт», - йдеться в заяві.

Блінкен наголосив, що «кожного дня росія продовжує вести жорстоку завойовницьку війну, внаслідок якої загинуло безліч мирних жителів України та мільйони людей були змушені залишити свої будинки». Напад рф на порти та зернову інфраструктуру викликали ріст цін на ринках продовольства та зерна, а також посилили голод та глобальну продовольчу безпеку в усьому світі.

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