В Киевской области археологи нашли уникальные артефакты X-XI века, фото

Археологи исследовали 300 квадратных метров и зафиксировали 12 средневековых захоронений.

Фото: facebook.com/ostrivproject

В Киевской области археологи обнаружили уникальные артефакты III–XI века во время раскопок могильника Остров в Рокитнянском районе, на правом берегу реки Рось. Об этом сообщили в проекте «Остров».

Археологи сообщили, что исследовали 300 квадратных метров и зафиксировали 12 средневековых захоронений разной степени сохранности, а еще более двух десятков разновременных объектов, преимущественно черняховской культуры (III-V веков).

Впервые на памятке зафиксированы железные серпы т. н. «салтовского типа», датируемые второй половиной X – началом XI в.

Также впервые в погребении зафиксирован древнерусский гончарный горшок первой половины – середины XI в.

В одном из захоронений обнаружена витую шейную гривну типа Totenkrone. Впервые зафиксирована трапециевидная подвеска из тонкого листа бронзы покрытого слоем белого металла.

Фото: facebook.com/ostrivproject

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