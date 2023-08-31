Вступление в профтехи: дедлайн вступительной кампании продолжили

Поступающие, не успевшие или не осмелившиеся подать документы, получили больше времени для этого шага.

В Министерстве образования и науки сообщило, что вступительную кампанию в учреждения профессионально-технического образования в 2023 году продолжили.

Теперь поступающие, не успевшие или не осмелившиеся подать документы, могут сделать это до 1 октября.

«Это означает, что у вас есть месяц, чтобы точно собрать все документы или окончательно принять решение об обучении», – информируют в министерстве.

По словам директора директората профессионального образования МОН Ирины Шумик, продление сроков вступления – это выигрышное время, прежде всего, для поступающих с территорий проведения военных действий или находящихся во временной оккупации.

Ранее сообщалось, что МОН предлагает учителям 1 сентября провести первый урок в школах о важности ментального здоровья.

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