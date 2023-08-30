Благодарила Москву и кричала, что «Украины не будет»: во Львовской области будут судить поклонницу Кремля

Женщина в общественном транспорте прославляла «светлое прошлое СССР» и нецензурно высказывалась об украинцах.

Во Львовской области будут судить женщину, которая в маршрутке прославляла «светлое прошлое СССР» и утверждала, что «Украины не будет». Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что обвиняемая, находясь в общественном транспорте, устроила конфликт с водителем и пассажирами.

Она утверждала, что «Украина пропадет и ее не будет» и нецензурными словами оскорбляла ее народ.

Кроме того, женщина прославляла «светлое прошлое СССР», отмечая, что за это надо «благодарить Москву».

Видео с поклонницей рф сняли местные жители и опубликовали в социальных сетях. После этого делом заинтересовались правоохранители.

На сегодня дело передано в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.