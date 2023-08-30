Портреты, пейзажи, натюрморты: у жителя Закарпатья на границе изъяли 18 картин, фото

В багажнике микроавтобуса мужчины обнаружили партию картин разных жанров.

Фото: ГПСУ

На границе со Словакией в микроавтобусе Закарпатья обнаружили 18 картин, которые он собирался незаконно перевезти через границу. Об этом сообщает ГПСУ.

Отмечается, что в пункте пропуска «Ужгород», во время осмотра микроавтобуса Mercedes, следовавшего на въезд в Украину, правоохранители совместно с таможенниками нашли в багажном отделении партию картин разных жанров: портреты, пейзажи, натюрморты и др.

Они были обернуты в картонную упаковку и находились среди вещей пассажиров. По словам 35-летнего водителя, картины его попросили перевезти в качестве передачи.

Предметы искусства изъяты. Их художественную, историческую или антикварную ценность определят эксперты.

Фото: ГПСУ

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