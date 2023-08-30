Портрети, пейзажі, натюрморти: у жителя Закарпаття на кордоні вилучили 18 картин, фото

У багажнику мікроавтобуса чоловіка виявили партію картин різних жанрів.

Фото: ДПСУ

На кордоні зі Словаччиною в мікроавтобусі жителя Закарпаття виявили 18 картин, які він збирався незаконно перевезти через кордон. Про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що у пункті пропуску «Ужгород», під час огляду мікроавтобуса Mercedes, який прямував на в’їзд в Україну, правоохоронці спільно з митниками знайшли у багажному відділенні партію картин різних жанрів: портрети, пейзажі, натюрморти тощо.

Вони були обгорнуті у картонну упаковку і знаходилися серед речей пасажирів. Зі слів 35-річного водія, картини його попросили перевезти як передачу.

Предмети мистецтва вилучено. Їх художню, історичну або антикварну цінність визначать експерти.

Фото: ДПСУ

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