На Київщині 16-річну дівчинку під час риболовлі уразило струмом, фото

Дівчину з термічними опіками госпіталізували до лікарні.

Джерело фото: Андрій Нєбитов

У місті Сквира Київської області під час риболовлі 16-річну дівчину уразило струмом. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

«Попередньо було встановлено, що хлопець разом з дівчиною проводили час на одній з водойм міста Сквира. В момент, коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю», - розповів Нєбитов.

Також він додав, що постраждалу госпіталізували до лікарні. Вона знаходиться у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.

Джерело фото: Андрій Нєбитов

Раніше повідомлялося, що на Харківщині в 11-річної дівчинки в руках вибухнув планшет.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.