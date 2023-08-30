В Киевской области 16-летнюю девочку во время рыбалки поразило током, фото

Девочку с термическими ожогами госпитализировали в больницу.

Источник фото: Андрей Небитов

В городе Сквира Киевской области во время рыбалки 16-летнюю девушку поразило током. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

«Предварительно было установлено, что парень вместе с девушкой проводили время на одном из водоемов города Сквира. В момент, когда 16-летняя забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю», - рассказал Небитов.

Также он добавил, что пострадавшую госпитализировали в больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большинства тела.

Источник фото: Андрей Небитов

Ранее сообщалось, что на Харьковщине у 11-летней девочки в руках взорвался планшет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.