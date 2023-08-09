На Харьковщине у 11-летней девочки в руках взорвался планшет, она погибла

Девочка сидела в планшете, который находился на зарядке.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти 11-летней девочки в Богодуховском районе на Харьковщине.

Как сообщили в полиции Харьковской области, предварительно, ребенок получил смертельную травму в результате поражения током.

Сообщение в полицию поступило 7 августа около 01:05.

«Предварительно установлено, что девочка во время просмотра планшета, который находился на зарядке, получила смертельную травму от поражения током», - сказано в сообщении.

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